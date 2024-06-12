Бизнес-издание Mind приглашает на крупнейшую инвестиционную конференцию 2024 года - Mind Invest Summit

Бизнес-издание Mind приглашает на крупнейшую и самую влиятельную инвестиционную конференцию 2024 года - Mind Invest Summit. Это - два дня, чтобы узнать, куда инвесторам вкладывать в Украине, как предпринимателям привлечь деньги от отечественных и международных институциональных инвесторов и обдумать полученную информацию под звуки джаза, передает УНН.

!!! Информационно-аналитический В2В-портал Mind приглашает во Львов!!!

Ведь именно здесь, в пятизвездочном гостиничном комплексе Emily Resort, в закрытом формате состоится Mind Invest Summit - двухдневное мероприятие для бизнеса, который верит в будущее Украины. Два дня общения с почти 1000 единомышленников - руководителями регуляторных органов, "ангельскими" и институциональными венчурными капиталистами, предпринимателями и стартаперами. Кроме того - выставка технологических команд и два незабываемых джазовых вечера с Алексеем Коганом и Нино Катамадзе.

"Mind Invest Summit - площадка для того, чтобы начать работать в Украине: выбрать направление, найти партнера или привлечь финансирование. Мы собираем команды, проекты, аналитику - все, что необходимо для того, чтобы начать ведение бизнеса в Украине", - Евгений Шпитко, главный редактор Mind.ua.

Mind Invest Summit - это два дня со сразу тремя интересными и полезными мероприятиями, по цене одного:

Конференция инвестиционного бизнеса: два дня профильных, профессиональных выступлений и дискуссий, отраслевых выступлений и сессий вопросов-ответов, питчи технологических команд - с отдельным фокусом на deftech-проекты;

Технологическая выставка UA Tech Show: экспозиция, которая объединит ведущие технологические компании Украины, которые представят посетителям свои последние продукты и изобретения. Задача проста - искать и найти партнеров, инвесторов или заказчиков;

Jazz Weekend: джазовая музыкальная программа с участием молодых исполнителей и известных звезд. Два дня вечером для гостей и участников Mind Invest Summit будут играть Алексей Коган со своим Jazz in Kyiv Band и Нино Катамадзе.

Спикерами и модераторами Конференции инвестиционного бизнеса станут известные украинские чиновники, бизнесмены и стартаперы, регуляторы и селебритиз. В частности:

от волонтеров: Сергей Притула, волонтер, общественный деятель, основатель БФ Сергея Притулы, и Екатерина Загорий, соучредитель бюро социальных проектов Zagoriy Foundation и директор совета директоров фармацевтической компании Дарница;

от регуляторов: Михаил Подоляк, украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, антикризисный менеджер, советник главы Офиса Президента Украины, Руслан Магомедов, председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, Алексей Соболев, заместитель Министра экономики Украины, и Виталий Коваль, председатель Фонда госимущества;

от крупного бизнеса: Сергей Коваленко (YASNO), Иван Компан (Академия Deloitte), Сергей Мартынчук (Cisco Украина), Михаил Бубнов (Schneider Electric Украина), Александр Прохорович (Филип Моррис Украина), Ашот Абраамян (банк «Львов»), Ростислав Вовк («Кормотех»);

от IT-отрасли: Мария Шевчук, директор Ассоциации IT Ukraine, Степан Веселовский, СЕО Львовского ІТ Кластера, Виталий Седлер, CEO и соучредитель компании Intellias, Тарас Кицмей, соучредитель и член Совета директоров SoftServe.

Для кого эти два дня?

Для тех, кто инвестирует работает, воюет и донатит на нужды ВСУ, волонтерит для военных, ветеранов и гражданских, а главное - не сдается, не опускает руки, а несет в мир весть об Украине, ее непобедимом бизнесе и чрезвычайных деловых талантах.

Ознакомиться с программой и приобрести билеты можно по ссылке.

Партнеры Mind:

Украинская ассоциация венчурного капитала и прямых инвестиций

Американская торговая палата в Украине

Международный Инвестиционный Офис

CAPITAL TIMES

Сайт события: https://investsummit.mind.ua/

Ссылки на билеты: https://investsummit.mind.ua/#tickets

Fb-ивент: https://www.facebook.com/events