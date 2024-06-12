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Бізнес-видання Mind запрошує на найбільшу інвестиційну конференцію 2024 року – Mind Invest Summit

Бізнес-видання Mind запрошує на найбільшу інвестиційну конференцію 2024 року – Mind Invest Summit

Київ • УНН

 • 116528 перегляди

«Mind Invest Summit – майданчик для того, щоб почати працювати в Україні: обрати напрям, знайти партнера чи залучити фінансування. Ми збираємо команди, проєкти, аналітику – все, що необхідно для того, щоб почати ведення бізнесу в Україні».

Бізнес-видання Mind запрошує на найбільшу та найвпливовішу інвестиційну конференцію 2024 року – Mind Invest Summit. Це – два дні, щоб дізнатись, куди інвесторам вкладати в Україні, як підприємцям залучити гроші від вітчизняних та міжнародних інституціональних інвесторів та обдумати отриману інформацію під звуки джазу, передає УНН.

!!! Інформаційно-аналітичний В2В-портал Mind запрошує до Львова!!!

Адже саме тут, у п’ятизірковому готельному комплексі Emily Resort, у закритому форматі відбудеться Mind Invest Summit – дводенний захід для бізнесу, що вірить в майбутнє України. Два дні спілкування із майже 1000 однодумців – очільниками регуляторних органів, "ангельськими" та інституціональними венчурними капіталістами, підприємцями та стартаперами. Крім того – виставка технологічних команд та два незабутні джазові вечори з Олексієм Коганом та Ніно Катамадзе.

"Mind Invest Summit – майданчик для того, щоб почати працювати в Україні: обрати напрям, знайти партнера чи залучити фінансування. Ми збираємо команди, проєкти, аналітику – все, що необхідно для того, щоб почати ведення бізнесу в Україні".

Євген Шпитко, головний редактор Mind.ua

Mind Invest Summit – це два дні з одразу трьома цікавими та корисними заходами, за ціною одного:

  • Конференція інвестиційного бізнесу: два дні профільних, професійних виступів та дискусії, галузевих виступів та сесій питань-відповідей, пітчі технологічних команд – з окремим фокусом на deftech-проєкти;
  • Технологічна виставка UA Tech Show: експозиція, що об’єднає провідні технологічні компанії України, які презентуватимуть відвідувачам свої останні продукти та винаходи. Завдання просте – шукати і знайти партнерів, інвесторів чи замовників;
  • Jazz Weekend: джазова музична програма за участі молодих виконавців та відомих зірок. Два дні ввечері для гостей та учасників Mind Invest Summit гратимуть Олексій Коган із своїм Jazz in Kyiv Band та Ніно Катамадзе.

Спікерами та модераторами Конференції інвестиційного бізнесу стануть найвідоміші українські чиновники, бізнесмени та стартапери, регулятори та селебрітіз. Зокрема:

  • від волонтерів: Сергій Притула, волонтер, громадський діяч, засновник БФ Сергія Притули, та Катерина Загорій, співзасновниця бюро соціальних проєктів Zagoriy Foundation та директорка ради директорів фармацевтичної компанії Дарниця;
  • від регуляторів: Михайло Подоляк, український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, антикризовий менеджер, радник голови Офісу Президента України, Руслан Магомедов, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Олексій Соболев, заступник Міністра економіки України, та Віталій Коваль, голова Фонду Держмайна;
  • від великого бізнесу: Сергій Коваленко (YASNO), Іван Компан (Академія Deloitte), Сергій Мартинчук (Cisco Україна), Михайло Бубнов (Schneider Electric Україна), Олександр Прохорович (Філіп Морріс Україна), Ашот Абраамян (банк «Львів»), Ростислав Вовк («Кормотех»);
  • від IT-галузі: Марія Шевчук, директорка Асоціації IT Ukraine, Степан Веселовський, СЕО Львівського ІТ Кластера, Віталій Седлер, CEO та співзасновник компанії Intellias, Тарас Кицмей, співзасновник та член Ради директорів SoftServe. 

Для кого ці два дні?

Для тих, хто інвестує працює, воює та донатить на потреби ЗСУ, волонтерить для військових, ветеранів та цивільних, а головне – не здається, не опускає руки, а несе у світ звістку про Україну, її непереможний бізнес та надзвичайні ділові таланти.

Ознайомитись з програмою та придбати квитки за посиланням.

Партнери Mind:

Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association

Американська торговельна палата в Україні

Міжнародний Інвестиційний Офіс

CAPITAL TIMES

Сайт події: https://investsummit.mind.ua/

Посилання на квитки: https://investsummit.mind.ua/#tickets

Fb-івент: https://www.facebook.com/events

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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