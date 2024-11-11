Биткоин установил новый ценовой рекорд: какова ситуация на крипторынке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Биткоин достиг нового рекордного уровня в 81 792,4 доллара после победы Трампа на выборах в США. Dogecoin также вырос на 24% до трехлетнего максимума из-за слухов о возможном назначении Илона Маска.

Самая дорогая криптовалюта мира продолжает активный рост и уже стоит более 81 тыс долларов. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные сервиса обмена криптовалют.

Детали

Биткоин достиг рекордного уровня в 81 792,4 долл., к 00:18 по восточноевропейскому времени (05:18 по Гринвичу), а затем торговался на отметке 81 217,4 долл.

Всего лишь за неделю криптовалюта выросла на 18,22%, а все из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Цены на другие криптовалюты также выросли, а мем-токен Dogecoin поднялся до трехлетнего максимума.

После недавнего ралли на крипторынках наблюдается снижение активности, и большинство ведущих альткоинов демонстрируют смешанную динамику в понедельник.

Однако Dogecoin стал исключением, поднявшись на 24% до трехлетнего максимума в 0,280991 долл. Рост DOGE обусловлен усиленными спекуляциями вокруг Илона Маска, известного сторонника токена, который потенциально может получить должность в администрации Трампа.

Другие альткоины снизились. Вторая по популярности криптовалюта, Эфир, опустилась на 1% до 3 152,49 долларов, хотя остается близкой к трехмесячному максимуму. 

XRP, SOL, ADA и MATIC претерпели изменения менее чем на 1% в обоих направлениях.

Напомним 

Еще вчера биткоин установил предыдущий ценовой рекорд, достигнув отметки в 80 тысяч долларов. 

Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO4 октября 2024, 14:09 • 98968 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика