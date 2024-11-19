Биткоин снова приблизился к историческому пику: что происходит на рынке

Биткоин снова приблизился к историческому пику, чему способствовал ряд событий, подчеркивающих влияние индустрии цифровых активов в США под руководством Дональда Трампа, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В частности, было объявлено, что Trump Media& Technology Group Corp. избранного президента США ведет переговоры о покупке маркетплейса цифровых активов Bakkt Holdings Inc., что вызвало всплеск акций обеих компаний.

Другие события включали план Nasdaq Inc. разместить опционы на $43 млрд iShares Bitcoin Trust уже во вторник и стремление Goldman Sachs Group Inc. выделить свою платформу цифровых активов, что является признаком того, как криптовалюта и ее базовая технология блокчейн все глубже проникают в финансовую систему.

Биткоин подскочил до $92 606 в понедельник в США, прежде чем достичь $91 781 по состоянию на 6:16 утра во вторник в Лондоне (8:16 по Киеву), что примерно на $1681 ниже рекорда, установленного на прошлой неделе. Крупнейший цифровой актив вырос на 37% с момента победы Трампа на выборах 5 ноября на платформе, которая, в частности, сделала США мировой криптостолицей.

"Криптосцена снова в движении", - написал Крис Вестон, руководитель исследований в Pepperstone Group, добавив, что игра Trump Media с Bakkt - это "еще одна позитивная новость, которая поднимает настроения".

Трамп пообещал создать поддерживающую нормативную базу США для цифровых активов и создать стратегический запас биткоинов. Сроки выполнения его обещаний и осуществимость идеи по резерву биткоинов остаются неопределенными.

Такие вопросы подпитывают дебаты о том, сможет ли биткоин и криптовалюта в целом продолжать расти. Самая высокая концентрация открытого интереса - или невыполненных контрактов - на рынке опционов приходится на рост ставок на биткоин, достигающих $100 000, согласно данным биржи Deribit.

Технический аналитик Fairlead Strategies LLC Кэти Стоктон заявила, что некоторые сигналы от графических моделей указывают на возможность роста биткоина в ближайшие несколько недель до целевого значения в около $98 100. Аналитик рынка IG Australia Pty Тони Сикамор высказал предпочтение покупке корректировок биткойна до 80 000 долларов.

Текущий всплеск оптимизма в отношении криптовалют притупил воспоминания об обвале рынка в 2022 году, когда обнаружилось мошенничество и другие рискованные практики и произошел крах платформ, включая биржу FTX Сэма Бенкмана-Фрида.

Неоднозначная история была продемонстрирована и в понедельник, когда женщина, которая называла себя "Крокодилом Уолл-стрит" и "Роззлханом" в рэп-видео, была приговорена к 18 месяцам лишения свободы за помощь своему мужу-хакеру в отмывании криптовалюты, которую он украл с биржи Bitfinex. Украденные биткоины теперь оцениваются в миллиарды долларов.

Дополнение

Трамп ранее был скептиком в отношении криптовалют, но изменил тактику после того, как компании, которые занимаются цифровыми активами, потратили значительные средства во время предвыборной кампании на продвижение своих интересов, указывает издание. Избранный президент США теперь имеет собственные криптопроекты. Вероятность принятия всеобъемлющего законопроекта США о криптовалюте в 2025 году выросла примерно до 70%, написал в заметке старший правительственный аналитик Bloomberg Intelligence Натан Дин.