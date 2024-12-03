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Биткоин резко упал после объявления военного положения в Южной Корее

Киев  •  УНН

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Курс биткоина снизился до $94 590 на фоне политического кризиса в Южной Корее. Президент страны Юн Сок Йоль объявил военное положение из-за угрозы импичмента.

Крупнейшая криптовалюта мира упала до $94 тысяч долларов на фоне объявления президентом Южной Кореи военного положения из-за угрозы импичмента. Об этом свидетельствуют данные криптовалютных бирж, передает УНН.

Биткоин упал на 1,15%, по состоянию на 16:20 по Киеву, цена криптовалюты достигала $94 590 тысяч. Причиной такого резкого падения стало объявление военного положения в Южной Корее, из-за угрозы импичмента президента.

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Напомним 

УНН сообщил, что президент Юн Сок Йоль объявил о введении военного положения из-за угрозы импичмента президента.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
bitkoinБиткойн
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея