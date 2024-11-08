Биткоин продолжает держаться на ценовой отметке в 76 тыс долларов

В пятницу биткойн вырос, оставаясь вблизи рекордных максимумов этой недели, поскольку победа Дональда Трампа на выборах 2024 года и снижение ставки Федеральным резервом способствовали оптимизму на крипторынках.

Пишет УНН со ссылкой на Investing.

Крупнейшая криптовалюта в мире на этой неделе достигла рекордных уровней на фоне оптимизма относительно более благоприятного регулирования в США во время второго президентства Трампа.

Снижение процентной ставки ФРС в четверг усилило этот рост, ведь банк заявил, что экономика США остается стабильной и планирует в дальнейшем смягчать монетарную политику.Биткоин вырос на 1,4%, достигнув 76 029,0 долл.

Ранее в четверг он достиг рекордной отметки в 76 837,8 долл. после того, как победа Трампа вызвала подъем на криптовалютных рынках. Биткоин оказался в центре этого роста, поскольку инвесторы рассчитывают на то, что Трамп введет более благоприятное регулирование для криптовалют, как он обещал в своей предвыборной кампании.

Трамп пообещал сделать США «крипто-столицей» мира, хотя не раскрыл деталей относительно влияния его политики на криптоиндустрию. В то же время крипто-оптимисты считают, что его политика придаст биткоину легитимности как инвестиционному активу, что будет способствовать его популярности среди институциональных инвесторов.

После снижения ФРС процентных ставок на 25 базисных пунктов в четверг, как и ожидалось, аппетит к риску значительно вырос. Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что экономика США находится в хорошем состоянии, и дал понять, что банк продолжит смягчать монетарную политику, но с осторожностью. Он также отметил, что курс ФРС остается стабильным, несмотря на краткосрочные политические изменения, однако будет корректироваться со временем, учитывая долгосрочные изменения в политике. Эти комментарии стимулировали рост рисковых активов, в частности индексы на Уолл-стрит достигли рекордного максимума в четверг, а положительная динамика также охватила криптовалюты.

Долгосрочные перспективы процентных ставок остаются неопределенными, особенно учитывая, что Трамп, вероятно, будет придерживаться более инфляционной политики.

На этой неделе криптовалюты испытали значительный рост: биткойн вырос почти на 10%, а эфир поднялся на 4,4% до 2 929,03 долл. в пятницу, достигнув недельного прироста более 15% - лучший результат с середины мая. Memecoin Dogecoin также отметился двузначным ростом вторую неделю подряд, увеличившись почти на 22%. Solana (SOL), четвертая по рыночной капитализации криптовалюта, благодаря победе Трампа на выборах впервые с апреля превысила отметку 200 долл.

Напомним

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 2024 года мировые финансовые рынки отреагировали стремительным ростом, а криптовалютный сектор продемонстрировал значительный подъем. Соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Сопсогԁ Fintech Solutions Елена Соседка поделилась с УНН мыслями об этом влиянии, в частности на криптовалюты, фондовые рынки и международные валюты.