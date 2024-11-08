Биткоин продолжает держаться на ценовой отметке в 76 тыс долларов

ukenru
Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
12:41 • 41429 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
10:29 • 84966 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
08:56 • 103381 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
07:00 • 128515 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
06:30 • 110200 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
16:20 • 117377 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Эксклюзив
В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
15:40 • 117597 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

Эксклюзив
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 147135 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 131759 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Эксклюзив
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
6 ноября 2024, 14:59 • 172158 просмотра

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты нанесли почти 400 ударов по Запорожской области: Количество погибших в результате атаки на Запорожье возросло до 8

Оккупанты нанесли почти 400 ударов по Запорожской области: Количество погибших в результате атаки на Запорожье возросло до 8

05:11 • 101217 просмотра
Последствия вражеской атаки в Одесской области: погиб один человек, девять - получили ранения

Последствия вражеской атаки в Одесской области: погиб один человек, девять - получили ранения

05:17 • 102723 просмотра
Падение обломков сбитых ракет на Киевщине: пострадали 4 человека

Падение обломков сбитых ракет на Киевщине: пострадали 4 человека

05:36 • 35814 просмотра
За сутки агрессор потерял более 1500 военных и десятки единиц техники

За сутки агрессор потерял более 1500 военных и десятки единиц техники

05:42 • 23660 просмотра
путин пытается повлиять на внешнюю политику Трампа и перезагрузить отношения с США на своих условиях - ISW

путин пытается повлиять на внешнюю политику Трампа и перезагрузить отношения с США на своих условиях - ISW

07:59 • 27868 просмотра
публикации
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

07:00 • 128520 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

16:29 • 120974 просмотра
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
Эксклюзив

7 ноября 2024, 11:40 • 147136 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

7 ноября 2024, 06:30 • 150826 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

6 ноября 2024, 16:06 • 148134 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

17:19 • 89085 просмотра
Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

15:17 • 95568 просмотра
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

6 ноября 2024, 17:54 • 107374 просмотра
Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

6 ноября 2024, 10:02 • 114373 просмотра
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 141422 просмотра
Актуальное
Биткоин продолжает держаться на ценовой отметке в 76 тыс долларов

Биткоин продолжает держаться на ценовой отметке в 76 тыс долларов

Киев  •  УНН

14:41 • 2795 просмотра

Read in English

Биткоин достиг нового рекорда в $76,837 после победы Трампа на выборах и решения ФРС о снижении ставки. Криптовалютный рынок демонстрирует значительный рост на фоне ожиданий благоприятного регулирования в США.

В пятницу биткойн вырос, оставаясь вблизи рекордных максимумов этой недели, поскольку победа Дональда Трампа на выборах 2024 года и снижение ставки Федеральным резервом способствовали оптимизму на крипторынках.

Пишет УНН со ссылкой на Investing.

Крупнейшая криптовалюта в мире на этой неделе достигла рекордных уровней на фоне оптимизма относительно более благоприятного регулирования в США во время второго президентства Трампа.

Снижение процентной ставки ФРС в четверг усилило этот рост, ведь банк заявил, что экономика США остается стабильной и планирует в дальнейшем смягчать монетарную политику.Биткоин вырос на 1,4%, достигнув 76 029,0 долл.

Ранее в четверг он достиг рекордной отметки в 76 837,8 долл. после того, как победа Трампа вызвала подъем на криптовалютных рынках. Биткоин оказался в центре этого роста, поскольку инвесторы рассчитывают на то, что Трамп введет более благоприятное регулирование для криптовалют, как он обещал в своей предвыборной кампании.

Трамп пообещал сделать США «крипто-столицей» мира, хотя не раскрыл деталей относительно влияния его политики на криптоиндустрию. В то же время крипто-оптимисты считают, что его политика придаст биткоину легитимности как инвестиционному активу, что будет способствовать его популярности среди институциональных инвесторов.

После снижения ФРС процентных ставок на 25 базисных пунктов в четверг, как и ожидалось, аппетит к риску значительно вырос. Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что экономика США находится в хорошем состоянии, и дал понять, что банк продолжит смягчать монетарную политику, но с осторожностью. Он также отметил, что курс ФРС остается стабильным, несмотря на краткосрочные политические изменения, однако будет корректироваться со временем, учитывая долгосрочные изменения в политике. Эти комментарии стимулировали рост рисковых активов, в частности индексы на Уолл-стрит достигли рекордного максимума в четверг, а положительная динамика также охватила криптовалюты.

Долгосрочные перспективы процентных ставок остаются неопределенными, особенно учитывая, что Трамп, вероятно, будет придерживаться более инфляционной политики.

На этой неделе криптовалюты испытали значительный рост: биткойн вырос почти на 10%, а эфир поднялся на 4,4% до 2 929,03 долл. в пятницу, достигнув недельного прироста более 15% - лучший результат с середины мая. Memecoin Dogecoin также отметился двузначным ростом вторую неделю подряд, увеличившись почти на 22%. Solana (SOL), четвертая по рыночной капитализации криптовалюта, благодаря победе Трампа на выборах впервые с апреля превысила отметку 200 долл.

 Напомним

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 2024 года мировые финансовые рынки отреагировали стремительным ростом, а криптовалютный сектор продемонстрировал значительный подъем. Соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Сопсогԁ Fintech Solutions Елена Соседка поделилась с УНН мыслями об этом влиянии, в частности на криптовалюты, фондовые рынки и международные валюты.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаНовости Мира
bitkoinБиткойн
ethereumEthereum
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты