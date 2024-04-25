Биткоин и альткоины дешевеют на фоне падения акций технологических компаний и колебаний курса доллара

Цена биткоина упала в четверг из-за слабой склонности к риску на рынке, на фоне того, как падение акций крупнейших технологических компаний США перекинулось на рынки криптовалют, тогда как ожидание новых сигналов по процентным ставкам также имело значение. Альткоины также ослабили позиции на фоне сохранения колебания курса доллара, пишет УНН со ссылкой на Investing.com.

Детали

Крупнейшая в мире криптовалюта упала на 3,8% за последние 24 часа до $64 198,0 на 05:15 по Гринвичу (08:15 по Киеву).

Потери в цене биткоина, как указано, произошли преимущественно одновременно с падением акций крупнейших технологических компаний США после более слабого, чем ожидалось, прогноза доходов от владельца Facebook Meta Platforms Inc. Акции Meta упали на 15% на вторичном рынке, тогда как акции ее конкурентов Microsoft Corporation и Alphabet Inc. упали на 2% и 3% соответственно.

Биткоин обычно отслеживает движение акций технологических компаний США ввиду того, что оба сектора рассматриваются как возможности для высокодоходных спекулятивных инвестиций, отмечает издание. При этом, как указано, в начале этого года эта тенденция несколько угасла, особенно после того, как запуск спотовых биржевых фондов в США вызвал опережающую динамику биткоина.

Но в последние недели было замечено, что корреляция биткоина с технологиями снова "включилась в игру", на фоне того, как ажиотаж вокруг ETF пошел на спад и того, что оба сектора столкнулись с восстановлением ценового давления из-за перспективы более высоких и долгосрочных процентных ставок в США.

Биткоин упал примерно на 8% за последний месяц, по сравнению с падением на 4% высокотехнологичного индекса Nasdaq 100 Futures. Криптовалюта при этом остается в торговом диапазоне от 60 000 до 70 000 долларов США после достижения рекордных максимумов в начале марта.

Эта растущая корреляция сосредоточила внимание на доходах технологических гигантов Microsoft и Alphabet, которые должны быть опубликованы позже в четверг.

Опасения относительно повышения процентных ставок в США также сохранялись, на фоне того, как доллар колебался ниже пятимесячных максимумов и оказывал давление на большинство токенов.

Ethereum упал на 3,1% до $3157,77, а Solana и XRP упали на 7,3% и 4,1% соответственно.

Рынки также ждали новых сигналов по экономике США и процентных ставок от предстоящих данных.

Данные по валовому внутреннему продукту будут опубликованы позже в четверг. Ожидается, что они покажут, насколько устойчивой оставалась экономика США в первом квартале. Также данные индекса цен PCE ожидаются в пятницу. Это значение является лучшим показателем инфляции Федеральной резервной системы и, вероятно, будет учитываться в планах центрального банка по процентным ставкам, отмечает издание.

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