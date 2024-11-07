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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Быстрое окончание войны - это потери: Зеленский о плане Трампа по завершению войны за 24 часа

Быстрое окончание войны - это потери: Зеленский о плане Трампа по завершению войны за 24 часа

Киев  •  УНН

19:19 • 7055 просмотра

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Президент Зеленский прокомментировал план Трампа по быстрому завершению войны за 24 часа. По словам президента, быстрое окончание будет означать потери для Украины.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал план завершения войны Дональда Трампа, отметив, что быстрое окончание войны означает потери для Украины. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества, передает УНН.

Прежде всего, у нас действительно состоялись хорошие разговоры с президентом Трампом, хорошая встреча. После этого был разговор. Но они (разговоры - ред.) должны быть более предметными и к этому надо готовиться двум сторонам. Относительно быстрого завершения войны - верю, что президент Трамп действительно хочет быстрого решения. Хочет - это не значит, что это получится. И я здесь без упреков. Я просто говорю, что мы там, где мы есть. Мы в войне с русскими и это факт, что это самый сложный враг этого века. (...) Необходимо готовиться к любому решению

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина хочет справедливого завершения войны.

Я уверен, что быстрое окончание войны - это потери. Я думаю, что если очень быстрое, я не знаю эту идею, мы не говорили об этом с президентом Трампом, я думаю, что он будет готовиться со своей командой к тем или иным предложениям, или взглядам. Я думаю, что все это впереди. Все что мне сейчас понятно, он действительно хочет окончания. Мы хотим справедливого окончания, потому что это ужас и трагедия, вся эта война. Но, если это просто быстро, то это потери для Украины

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время сегодняшнего саммита Европейского политического сообщества некоторые лидеры говорили ему о прекращении огня, но без каких-либо гарантий для Украины, что может в будущем означать полную оккупацию Украины.

Прекращение огня без гарантий безопасности будет означать полную оккупацию Украины - Зеленский7 ноября 2024, 18:49 • 9199 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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