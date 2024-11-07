Быстрое окончание войны - это потери: Зеленский о плане Трампа по завершению войны за 24 часа

Президент Владимир Зеленский прокомментировал план завершения войны Дональда Трампа, отметив, что быстрое окончание войны означает потери для Украины. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества, передает УНН.

Прежде всего, у нас действительно состоялись хорошие разговоры с президентом Трампом, хорошая встреча. После этого был разговор. Но они (разговоры - ред.) должны быть более предметными и к этому надо готовиться двум сторонам. Относительно быстрого завершения войны - верю, что президент Трамп действительно хочет быстрого решения. Хочет - это не значит, что это получится. И я здесь без упреков. Я просто говорю, что мы там, где мы есть. Мы в войне с русскими и это факт, что это самый сложный враг этого века. (...) Необходимо готовиться к любому решению

Он подчеркнул, что Украина хочет справедливого завершения войны.

Я уверен, что быстрое окончание войны - это потери. Я думаю, что если очень быстрое, я не знаю эту идею, мы не говорили об этом с президентом Трампом, я думаю, что он будет готовиться со своей командой к тем или иным предложениям, или взглядам. Я думаю, что все это впереди. Все что мне сейчас понятно, он действительно хочет окончания. Мы хотим справедливого окончания, потому что это ужас и трагедия, вся эта война. Но, если это просто быстро, то это потери для Украины