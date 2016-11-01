Возле Верховной Рады находятся семь "автозаков"

Так, у здания парламента находятся несколько карет "скорой", а также семь "автозаков".

Также возле Верховной Рады патрулирует конная полиция. Еще около 70 пеших патрульных дежурят по периметру.

Напомним, несколько тысяч активистов двинулись колонной в Кабмин.

Как сообщал УНН, активисты заблокировали движение по улице Грушевского в Киеве.