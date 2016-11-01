Возле Верховной Рады находятся семь "автозаков"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. На площади Конституции возле Верховной Рады Украины, где находятся несколько тысяч активистов, дежурят семь "автозаков", передает корреспондент УНН.
Так, у здания парламента находятся несколько карет "скорой", а также семь "автозаков".
Также возле Верховной Рады патрулирует конная полиция. Еще около 70 пеших патрульных дежурят по периметру.
Напомним, несколько тысяч активистов двинулись колонной в Кабмин.
Как сообщал УНН, активисты заблокировали движение по улице Грушевского в Киеве.