Біля Верховної Ради знаходяться сім "автозаків"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На площі Конституції біля Верховної Ради України, де перебувають кілька тисяч активістів, чергують сім "автозаків", передає кореспондент УНН.
Так, біля будівлі парламенту знаходяться кілька карет "швидкої", а також сім "автозаків".
Також біля Верховної Ради патрулює кінна поліція. Ще близько 70 піших патрульних чергують по периметру.
Нагадаємо, кілька тисяч активістів рушили колоною до Кабміну.
Як повідомляв УНН, активісти заблокували рух вулицею Грушевського у Києві.