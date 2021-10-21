У штаб-квартиры Netflix - протесты против нового шоу комика Шаппела
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Около 100 человек протестовали у штаб-квартиры Netflix против решения выпустить новое шоу комика Дэйва Шаппела The Closer, которое, как считают митингующие, высмеивает трансгендеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Сотрудники Netflix, сторонники прав трансгендеров и государственные чиновники собрались у офиса Netflix у главного 13-этажного здания компании Sunset Boulevard в Лос-Анджелесе 20 октября.
Демонстранты держали таблички с провозглашением “Транс-жизнь имеет значение” и “Транс-команда” и скандировали лозунги вроде "Чего мы хотим? Подотчетность","Когда мы этого хотим? Теперь“.
Сотрудники Netflix, которые призвали прекратить демонстрацию, преобладали среди представителей общественности.
Контекст
Выступление Шаппелля появилось на платформе 5 октября и быстро попало в топ-10 самых просматриваемых шоу на площадке. В своем часовом стендапе комик неполиткорректно шутит о представителях движения ЛГБТ +, а также затрагивает тему расы, пола и сексуальной ориентации.
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