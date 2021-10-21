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У штаб-квартиры Netflix - протесты против нового шоу комика Шаппела

Киев • УНН

 • 17148 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Около 100 человек протестовали у штаб-квартиры Netflix против решения выпустить новое шоу комика Дэйва Шаппела The Closer, которое, как считают митингующие, высмеивает трансгендеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

У штаб-квартиры Netflix - протесты против нового шоу комика Шаппела

Детали

Сотрудники Netflix, сторонники прав трансгендеров и государственные чиновники собрались у офиса Netflix у главного 13-этажного здания компании Sunset Boulevard в Лос-Анджелесе 20 октября.

Демонстранты держали таблички с провозглашением “Транс-жизнь имеет значение” и “Транс-команда” и скандировали лозунги вроде "Чего мы хотим? Подотчетность","Когда мы этого хотим? Теперь“.

Сотрудники Netflix, которые призвали прекратить демонстрацию, преобладали среди представителей общественности.

Контекст

Выступление Шаппелля появилось на платформе 5 октября и быстро попало в топ-10 самых просматриваемых шоу на площадке. В своем часовом стендапе комик неполиткорректно шутит о представителях движения ЛГБТ +, а также затрагивает тему расы, пола и сексуальной ориентации.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Netflix уволила работника за “слив” данных о противоречивом шоу комика Дэйва Шаппелла

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