Netflix звільнила працівника через "злив" даних про суперечливе шоу коміка Дейва Шаппелла
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Компанія Netflix заявила в п'ятницю, що звільнила співробітника за розкриття конфіденційної фінансової інформації про те, скільки вони заплатили за новий спешл стендап-коміку Дейву Шаппеллу з назвою The Closer, який дехто засудив як трансфобний, пише УНН з посиланням на Associated Press.
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Співробітник, ім'я якого не розголошується, поділився "конфіденційною комерційною інформацією за межами компанії", йдеться в заяві Netflix.
У заяві сказано, що ця інформація згадується у новинний статті Bloomberg, у якій повідомляється, що Netflix витратив 24,1 мільйона доларів на The Closer, який вийшов в ефір минулого тижня.
Netflix повідомила, що під час аналізу внутрішніх журналів доступу було встановлено, що інформація була надана одній людині, яка "визнала, що завантажувала і передавала конфіденційну інформацію компанії поза її межами".
Додамо
The Closer вийшов в ефір 1 жовтня і набрав не менше ніж 10 мільйонів переглядів. Однак зауваження Шаппелла про трансгендерну спільноту викликали протести в Netflix і серед активістів ЛГБТК+.