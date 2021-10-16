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Netflix уволила сотрудника из-за "слива" данных о противоречивом шоу комика Дейва Шаппелла

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Компания Netflix заявила в пятницу, что уволила сотрудника за раскрытие конфиденциальной финансовой информации о том, сколько они заплатили за новый спешл стендап-комику Дэйву Шаппеллу с названием The Closer, который некоторые осудили как трансфобный, пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Сотрудник, имя которого не разглашается, поделился "конфиденциальной коммерческой информацией за пределами компании", говорится в заявлении Netflix.

В заявлении говорится, что эта информация упоминается в новостной статье Bloomberg, в которой сообщается, что Netflix потратил 24,1 миллиона долларов на The Closer, который вышел в эфир на прошлой неделе.

Netflix сообщила, что в ходе анализа внутренних журналов доступа было установлено, что информация была предоставлена одному человеку, который "признал, что загружал и передавал конфиденциальную информацию компании извне".

Добавим

The Closer вышел в эфир 1 октября и набрал не менее 10 миллионов просмотров. Однако замечания Шаппелла о трансгендерном сообществе вызвали протесты в Netflix и среди активистов ЛГБТК+.

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