Netflix уволила сотрудника из-за "слива" данных о противоречивом шоу комика Дейва Шаппелла
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Компания Netflix заявила в пятницу, что уволила сотрудника за раскрытие конфиденциальной финансовой информации о том, сколько они заплатили за новый спешл стендап-комику Дэйву Шаппеллу с названием The Closer, который некоторые осудили как трансфобный, пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Сотрудник, имя которого не разглашается, поделился "конфиденциальной коммерческой информацией за пределами компании", говорится в заявлении Netflix.
В заявлении говорится, что эта информация упоминается в новостной статье Bloomberg, в которой сообщается, что Netflix потратил 24,1 миллиона долларов на The Closer, который вышел в эфир на прошлой неделе.
Netflix сообщила, что в ходе анализа внутренних журналов доступа было установлено, что информация была предоставлена одному человеку, который "признал, что загружал и передавал конфиденциальную информацию компании извне".
Добавим
The Closer вышел в эфир 1 октября и набрал не менее 10 миллионов просмотров. Однако замечания Шаппелла о трансгендерном сообществе вызвали протесты в Netflix и среди активистов ЛГБТК+.