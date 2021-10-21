Біля штаб-квартири Netflix – протести проти нового шоу коміка Шаппеля

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Співробітники Netflix, прихильники прав трансгендерів та державні чиновники зібралися біля офісу Netflix від головної 13-поверхової будівлі компанії Sunset Boulevard у Лос-Анджелесі 20 жовтня.

Демонстранти тримали таблички з проголошенням “Транс -життя має значення” та “Транс -команда” і скандували гасла на кшталт “Чого ми хочемо? Підзвітність”, “Коли ми цього хочемо? Тепер”.

Співробітники Netflix, які закликали припинити демонстрацію, переважали серед представників громадськості.

Контекст

Виступ Шаппелля з’явилося на платформі 5 жовтня і швидко потрапило в топ-10 найбільш переглядаються шоу на майданчику. У своєму годинному стендап комік неполіткоректно жартує про представників руху ЛГБТ +, а також зачіпає тему раси, статі і сексуальної орієнтації.

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