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Возле Рубежного оккупанты снова попали в цистерну с азотной кислотой - глава ОВА

Киев • УНН

 • 126901 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Возле Рубежного на Луганщине российские оккупанты снова попали в цистерну с азотной кислотой. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УНН.

Возле Рубежного оккупанты снова попали в цистерну с азотной кислотой - глава ОВА

Цитата

"Опять химическая атака! У Рубежного орки снова попали в цистерну с азотной кислотой! Срочно! Не выходите из укрытий!Если вы в помещении - закройте двери и окна!" - сообщил Гайдай.

Детали

Он предупредил, что азотная кислота опасна при вдыхании, проглатывании и при попадании на кожу и слизистые оболочки.

"Пары кислоты оказывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях - отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами", - рассказал Гайдай.

Он посоветовал подготовить защитные маски для лица, смоченные содовым раствором.

"При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения", - отметил он.

Кроме того, Гайдай рассказал об оказании первой помощи.

"При попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу - пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды. Следим за направлением ветра", - написал Гайдай.

Дополнение

5 апреля сообщалось, что в Рубежном Луганской области российские оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой.

Эксперт рассказал об особенностях химического оружия и мерах защиты от него.

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