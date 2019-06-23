У берегов Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 5 км от прибрежного города Петролия в Северной Калифорнии. Об этом сообщает Геологическая служба США, передаёт УНН.
По данным геологической службы, угрозы цунами нету, эпицентр землетрясения находится на глубине 9,5 км.
На даный момент сообщений о жертвах или пострадавших не поступало.
Как сообщал УНН, около 243 880 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,0, произошедшего в прошлый понедельник в провинции Сычуань на юго-западе Китая.