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У берегов Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Киев • УНН

 • 15571 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 5 км от прибрежного города Петролия в Северной Калифорнии. Об этом сообщает Геологическая служба США, передаёт УНН.

У берегов Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6

По данным геологической службы, угрозы цунами нету, эпицентр землетрясения находится на глубине 9,5 км.

На даный момент сообщений о жертвах или пострадавших не поступало.

Как сообщал УНН, около 243 880 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,0, произошедшего в прошлый понедельник в провинции Сычуань на юго-западе Китая. 

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