Біля берегів Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,6
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Землетрус магнітудою 5,6 стався в 5 км від прибережного міста Петролія в Північній Каліфорнії. Про це повідомляє Геологічна служба США, передає УНН.
За даними геологічної служби, загрози цунамі немає, епіцентр землетрусу знаходиться на глибині 9,5 км.
На даний момент повідомлень про жертви або постраждалих не надходило.
Як повідомляв УНН, близько 243 880 осіб постраждали в результаті землетрусу магнітудою 6,0, що стався минулого понеділка в провінції Сичуань на південному заході Китаю.