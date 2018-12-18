У берегов Британии сняли с мели "Кузьму Минина"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Российский сухогруз "Кузьма Минин", который застрял у берегов Корнуэлла утром во вторник, удалось снять с мели. Об этом сообщает издание Sky News, передает УНН.
Чрезвычайные службы начали работу с 6-ти утра, чтобы помочь сдвинуть с места 16-тонный российский сухогруз.
Сообщается, что судно сняли с мели с помощью буксиров во второй половине дня во вторник. По информации издания, ни один из 18 членов экипажа не пострадал.
Как сообщал УНН, утром во вторник построенное в Германии судно "Кузьма Минин", весом 16000 тонн и длиной 180 метров, было пришвартовано в бухте.