Біля берегів Британії зняли з мілини "Кузьму Мініна"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Російський суховантаж "Кузьма Мінін", який застряг біля берегів Корнуелла зранку у вівторок, вдалося зняти з мілини. Про це повідомляє видання Sky News, передає УНН.
Надзвичайні служби почали роботу з шостої ранку, щоб допомогти зрушити з місця 16-тонний російський суховантаж.
Повідомляється, що судно зняли з мілини з допомогою буксирів у другій половині дня у вівторок. За інформацією видання, жоден з 18 членів екіпажу не постраждав.
Як повідомляв УНН, ранком вівторка побудоване у Німеччині судно "Кузьма Мінін", вагою 16 тисяч тонн та довжиною 180 метрів, було пришвартоване в бухті.