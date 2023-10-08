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Более 100 украинцев в Израиле обратились в посольство о помощи - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. В Израиле более 100 граждан Украины обратились за помощью в посольство. Об этом традиционном вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали 

Зеленский подчеркнул, что посольство Украины и все наши дипломаты вместе с разведкой работают круглосуточно, чтобы помочь всем нашим людям. 

"Уже есть более 100 обращений в посольство от наших граждан. установлено местонахождение 5 наших людей на юге Израиля", - сказал президент. 

Напомним

В Израиле погибли по меньшей мере двое граждан Украины. Сейчас принимаются меры для возвращения тел погибших домой.

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