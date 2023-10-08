Більш як 100 українців в Ізраїлі звернулись до посольства про допомогу - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. В Ізраїлі понад 100 громадян України звернулись про допомогу до посольства. Про це традиційному вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
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Зеленський наголосив, що посольство України та всі наші дипломати разом з розвідкою працюють цілодобово, щоб допомогти всім нашим людям.
"Вже є більше 100 звернень в посольство від наших громадян. Встановлено місцезнаходження 5 наших людей на півдні Ізраїлю", - сказав президент.
Нагадаємо
В Ізраїлі загинули щонайменше двоє громадян України. Наразі вживаються заходів для повернення тіл загиблих додому.
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