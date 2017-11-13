Белоцерковец: Верховная Рада должна принять пакет законопроектов по обращению с мусором

Он отметил, что в настоящее время ни один город в Украине не застрахован от ситуации, которая сложилась из мусором во Львове.

“Каждый город потенциально может ожидать такая же ситуация, как произошла во Львове. И это — не проблема одного города, а комплексная проблема всех городов в стране”, — подчеркнул Белоцерковец.

По его словам, если в развитых странах люди за вывоз и переработку мусора платят значительные суммы, то в Украине, как правило, местные власти не хотят переводить этот груз на плечи жильцов. Поэтому тариф на вывоз мусора очень низкий, что в свою очередь не привлекает инвесторов, которые занимаются переработкой и сортировкой мусора.

Белоцерковец отметил, что на рассмотрении парламента ожидают три проекта законов, принятие которых могло бы сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

Белоцерковец отметил, что сейчас тот тариф, который, например, платят киевляне, покрывает только вывоз мусора на полигон. А о его переработке уже речь не идет. Поэтому, добавил народный депутат, проекты законов направлены на то, чтобы сделать захоронения бытовых отходов экономически невыгодным.

“На сегодня захоранивать отходы гораздо дешевле, чем их перерабатывать. И наша задача — сделать так, чтобы захоронения отходов было не дешевле переработки, с последующим постепенным повышением стоимости захоронения”, — добавил “ударовец”.

Кроме того, отметил нардеп, предлагается ввести так называемый экологический налог на производство и импорт упаковки и товаров в упаковке. Дмитрий Белоцерковец подчеркнул, что такой налог будет стимулировать уменьшение объемов упаковки. Кроме того, эти средства будут направляться на переработку бытовых отходов, будут стимулировать запуск перерабатывающей отрасли.

“В развитых странах производители работают по принципу расширенной ответственности — ответственность за полный цикл ”жизни“ упаковки, которая используется. Только в Украине такой ответственности нет”, - добавил народный депутат.

Белоцерковец уверен, что установление принципа “расширенной ответственности” заставит производителей использовать более экологичную упаковку, которая подлежит повторному использованию или утилизации.

“Это позволит вообще уменьшить количество упаковки. Если мы не будем применять экономические стимулы, то бизнес не будет заинтересован переделывать свою упаковку, поскольку ее дешевле захоронить”, - убежден Дмитрий Белоцерковец.

Так же, добавил народный депутат, что покупатели также будут заинтересованы в уменьшении потребления товаров в значительном количестве упаковки.

“Так, фактически, когда мы будем покупать товар в упаковке, мы будем платить за его утилизацию”, — сказал “ударовець”.

Дмитрий Белоцерковец также подчеркнул, что сейчас столичная власть выбрала современную технологию обращения с мусором, которая позволяет максимально сократить количество мусора, которое будет отправляться на захоронение. В частности, речь идет о механико биологической переработке, которая предусматривает сортировку мусора.

“Таким образом только 10-20 процентов мусора, который термически обработан и экологически безвредно, будет захороняться на специально созданных полигонах. Все же остальное пойдет на вторичную переработку”, - добавил народный депутат.

Кроме того, подчеркнул Белоцерковец, такая переработка позволит получить значительное количество биогаза, который используют для производства тепла и электричества.