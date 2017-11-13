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Білоцерковець: Верховна Рада повинна ухвалити пакет законопроектів щодо поводження зі сміттям

Білоцерковець: Верховна Рада повинна ухвалити пакет законопроектів щодо поводження зі сміттям

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Верховна Рада повинна ухвалити цього тижня пакет законопроектів, що сприяють створенню галузі утилізації та переробки побутових відходів. Про це заявив народний депутат від “УДАРу”, радник мера Києва Дмитро Білоцерковець, передає УНН із посиланням на прес-службу політсили.

Він наголосив, що нині жодне місто в Україні не застраховане від ситуації, яка склалася зі сміття у Львові.

“Кожне місто потенційно може чекати така сама ситуація, як сталася у Львові. І це — не проблема одного міста, а комплексна проблема всіх міст у країні”, — наголосив Білоцерковець.

За його словами, якщо в розвинених країнах люди за вивіз та переробку сміття сплачують значні суми, то в Україні, зазвичай, місцева влада не хоче перекладати цей тягар на плечі мешканців. Тому тариф на вивіз сміття дуже низький, що в свою чергу не приваблює інвесторів, які займаються переробкою та сортуванням сміття.

Білоцерковець наголосив, що на розгляд парламенту очікують три проекти законів, ухвалення яких могло б зрушити ситуацію з мертвої точки.

Білоцерковець зауважив, що нині той тариф, який, наприклад, сплачують кияни, покриває лише вивіз сміття на полігон. А про його переробку вже не йдеться. Тому, додав народний депутат, проекти законів спрямовані на те, щоб зробити захоронення побутових відходів економічно невигідним.

“На сьогодні захоронювати відходи набагато дешевше, ніж їх переробляти. І наше завдання — зробити так, щоб захоронення відходів було не дешевшим за переробку, з подальшим поступовим підвищенням вартості захоронення”, — додав “ударівець”.

Крім того, зауважив нардеп, пропонується запровадити так званий екологічний податок на виробництво й імпорт упаковки та товарів в упаковці. Дмитро Білоцерковець наголосив, що такий податок стимулюватиме зменшення обсягів упаковки. Крім того, ці кошти будуть спрямовуватися на переробку побутових відходів, що стимулюватиме запуск переробної галузі.

“В розвинених країнах виробники працюють за принципом розширеної відповідальності — відповідальність за повний цикл „життя“ упаковки, яка використовується. Лише в Україні такої відповідальності немає”, — додав народний депутат.

Білоцерковець впевнений, що встановлення принципу “розширеної відповідальності” змусить виробників використовувати більш екологічну упаковку, яка підлягатиме повторному використанню чи утилізації.

“Це дозволить взагалі зменшити кількість упаковки. Якщо ми не застосовуватимемо економічні стимули, то бізнес не буде зацікавлений переробляти свою упаковку, оскільки її дешевше захоронити”, — переконаний Дмитро Білоцерковець.

Так само, додав народний депутат, покупці також будуть зацікавлені у зменшенні споживання товарів в значній кількості упаковки.

“Бо, фактично, коли ми купуватимемо товар в упаковці, ми будемо сплачувати за його утилізацію”, — сказав “ударівець”.

Дмитро Білоцерковець також підкреслив, що нині столична влада обрала сучасну технологію поводження зі сміттям, яка дозволяє максимально скоротити кількість сміття, яке буде відправлятися на захоронення. Зокрема, йдеться про механіко- біологічну переробку, яка передбачає сортування сміття.

“В такий спосіб лише 10-20 процентів сміття, яке термічно оброблене і екологічно нешкідливе, буде захоронюватися на спеціально новостворених полігонах. Все ж інше піде на вторинну переробку”, — додав народний депутат.

Крім того, підкреслив Білоцерковець, така переробка дозволить отримати значну кількість біогазу, який використовують для виробництва тепла та електрики.

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