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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 135979 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 153793 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 124668 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120923 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Белый дом подтвердил, что встреча Зеленского и Байдена состоится

Белый дом подтвердил, что встреча Зеленского и Байдена состоится

Киев  •  УНН

 • 40331 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена на следующей неделе состоится. Глава американского государства примет Зеленского в Белом доме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря администрации президента США Джен Псаки.

Цитата

“На следующей неделе президент будет принимать президента Украины Зеленского в Белом доме”, — сказала Псаки.

Ранее

Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, говоря о возможности переноса визита Зеленского в США заявил, что никаких индикаторов о переносе встречи президентов из Вашингтона не поступало.

Почему это стало актуально

В четверг Байден отложил на неопределенное время переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом из-за терактов в Кабуле.

Планируемая встреча

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне должна была состояться в Вашингтоне 30 августа.

Позже она была перенесена на 31 августа. Изменения в планы связаны с тем, что формат встречи глав государств был расширен и теперь предусматривать встречу с глазу на глаз.

По информации Офиса Президента, лидеры двух стран должны обсудить российскую агрессию в Крыму и на Донбассе, энергетическую безопасность Киева, борьбу с коррупцией и проекты демократических реформ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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