Киев • УНН
Двое мужчин в возрасте 21 и 61 года были ранены и госпитализированы после российских атак на Никопольский район Днепропетровской области, в результате которых были повреждены жилые дома, инфраструктура и возник пожар.
По его словам, агрессор бил по району артиллерией и БпЛА. Попал по Никополю, Марганецкой и Покровской громадах.
"Повреждены 7 частных домов и многоэтажка. Загорелся дачный дом. Пожар спасатели потушили. Побиты и 4 хозяйственные постройки. Изуродованы промышленное предприятие, админздание, медучреждение. А еще гараж и легковушки. Зацепило газопровод и линию электропередач", - резюмировал Лысак.
Дніпропетровщина: знищено ворожий дрон-розвідник4 июля 2024, 10:00 • 19654 просмотра