По его словам, агрессор бил по району артиллерией и БпЛА. Попал по Никополю, Марганецкой и Покровской громадах.

"Повреждены 7 частных домов и многоэтажка. Загорелся дачный дом. Пожар спасатели потушили. Побиты и 4 хозяйственные постройки. Изуродованы промышленное предприятие, админздание, медучреждение. А еще гараж и легковушки. Зацепило газопровод и линию электропередач", - резюмировал Лысак.

Дніпропетровщина: знищено ворожий дрон-розвідник