Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
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"Была особо опасной": Кудрицкий об атаке рф на энергетическую инфраструктуру
россия осуществила крупнейшую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины с начала полномасштабной войны, комбинируя различные виды оружия, такие как беспилотники-камикадзе, баллистические и крылатые ракеты.
Эвакуация из Донецкой области: в ОВА рассказали, сколько детей остаются в области
15 детей остаются в 3 населенных пунктах Кураховской громады Донецкой области, где продолжается принудительная эвакуация. Также еще 14 детей остаются в Торецкой громаде.
Стрельба в подмосковном ТЦ: число погибших возросло до 150, задержаны несколько вероятных стрелков
Стрельба в торговом центре под москвой унесла жизни 150 человек, несколько подозреваемых в стрельбе были задержаны, хотя Таджикистан отрицает обвинения в причастности своих граждан к нападению.
В Мариуполе прогремели взрывы - Андрющенко
В субботу, 23 марта, в оккупированном Мариуполе Запорожской области произошли взрывы, самые громкие из которых прозвучали в Кальмиусском районе.
Хакеры ГУР атаковали несколько важных серверов в россии - источник
Хакеры ГУР МО Украины атаковали несколько важных серверов в россии, в том числе сайт российских государственных наград, сервер российских органов государственной власти и сайт федеральной службы охраны рф.
На Львовщине горела церковь - ГСЧС
В селе Сможе Львовской области загорелась деревянная церковь и обвалились ее купола.
Последствия массированной атаки рф на Харьков: разрушения серьезные, возможны плановые отключения - ОВА
Массированная атака России на Харьков нанесла серьезный ущерб энергетической инфраструктуре. В ОВА призвали подготовиться к возможному повторному исчезновению света.
Силы обороны уничтожили 12 барражирующих дронов типа "Shahed" в юго-восточных регионах
Силы обороны уничтожили 12 барражирующих дронов типа "Shahed - 131/136" в юго-восточных регионах, но энергетические объекты в Днепропетровской и Запорожской областях были повреждены.
россияне обстреляли поселок на Харьковщине: погиб пожилой мужчина
В результате российского обстрела села Волчанские Хутора на Харьковщине погиб 72-летний мужчина.
Словаки голосуют в первом туре президентских выборов
В Словакии проходит первый тур выборов президента. Второй тур может состояться 6 апреля.