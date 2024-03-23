"Была особо опасной": Кудрицкий об атаке рф на энергетическую инфраструктуру

Ракетный удар 22 марта стал крупнейшей атакой на энергетическую инфраструктуру Украины с начала полномасштабной фазы войны, поскольку противник сочетал различные средства атаки, беспилотники-камикадзе, баллистические и крылатые ракеты. Об этом в комментарии The Associated Press заявил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает УНН.

Детали

Как заявил Кудрицкий, пятничный обстрел стал крупнейшим нападением на энергетическую инфраструктуру Украины с начала полномасштабной войны.

Эта атака была особенно опасной, поскольку противник сочетал различные средства атаки, беспилотники-камикадзе, баллистические и крылатые ракеты. россия пыталась уничтожить каждый значительный энергетический объект, который питает город Харьков, оставив без света по меньшей мере 700 тысяч человек. По оценкам, без света остались также несколько сотен тысяч клиентов в других регионах - сказал Кудрицкий.

Напомним,

В ночь на 22 марта российские ракеты атаковали крупнейшую гидроэлектростанцию Украины, Днепровскую ГЭС в Запорожье, вызвав пожар, но угрозы прорыва плотины нет.