Безработица растет, а средняя зарплата - падает: на оккупированных территориях обостряется экономический кризис

На оккупированных территориях усиливается экономический кризис - безработица растет, а средняя зарплата падает. Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По данным Центра, россияне привели на ВОТ войну и бедность, ведь это единственное что может экспортировать москва, кроме нефти.

"На ВОТ фиксируется рост безработицы, а средняя зарплата падает. Переводы из Украины заблокированы. Таким образом россияне делают местных жителей более зависимых от социальных выплат оккупантов", - говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления призвали сообщать о предателях, которые помогают врагу устанавливать свою власть, в чат-бот, чтобы каждый понес наказание за свои преступления.

Оккупанты провели милитаристский форум среди подростков в Мариуполе - Центр нацсопротивления