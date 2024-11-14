Беженцы села Ольговка курской области обратились к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом «закончить эту проклятую войну». Жители села жалуются, что из-за войны они остались без жилья, а в эвакуации им не хватает выплат от властей для аренды жилья.

Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Мы три месяца как в аду, куда нам обращаться, где найти спасение. Просим вас закончить эту проклятую войну, которая унесла много невинных жизней. Мы хотим, чтобы наши дети видели мирное небо, не слушали сигнала ракетная опасность. Разберитесь в этой ситуации и услышьте жителей приграничья. Не по своей воле мы все это терпим - обратились жители.

В видеообращении приняло участие более 40 человек. В ролике также жители Ольговки рассказывают, что с началом наступления ВСУ они потеряли все и остались без жилья. В эвакуации им не хватает выплат от властей для аренды жилья, а на работу беженцев принимать многие не готовы.

Также переселенцы заявили, что некоторые из их односельчан, которые не стали эвакуироваться, погибли или пропали без вести.

Дополнение

6 августа ВСУ начали наступление в курской области, в частности Силы обороны входили в село Ольговка, но впоследствии военные рф вернули себе контроль над ним.

Напомним,

Разведывательное агентство Южной Кореи подтверждает, что солдаты Северной Кореи уже участвуют в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в курской области вместе с солдатами рф.