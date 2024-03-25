Без света - более 300 тыс. абонентов: Кипер о последствиях вражеского обстрела

В Одессе по состоянию на 19:00 у более 300 тысяч абонентов отсутствует электроэнергия. Об этом в своем tg-канале написал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

"Специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы вернуть свет в дома одесситов.

Сохраняем спокойствие, заряжаем повербанки и верим в ВСУ", - отметил он.

Кипер добавил, что сегодня вечером враг нанес ракетный удар по Одессе. По состоянию на сейчас - трое пострадавших женщин. Ранения не тяжелые.

Он уточнил также уточнил, что есть повреждения гражданской инфраструктуры, выбиты стекла. Все соответствующие службы работают.

Ракетная атака на Одессу: враг ударил по рекреационной зоне, известно о 4 раненых