Без отключений света не обойтись, поэтому жители многоквартирных домов должны участвовать в программах компенсаций приобретения генераторов - эксперт

Даже при самых оптимистичных прогнозах без локальных отключений света зимой не обойтись. Поэтому, жители многоквартирных домов должны инвестировать средства в их энергетическую автономность и участвовать в программах частичных компенсаций за приобретение электрогенераторов и других альтернативных источников энергоснабжения. Такое мнение озвучил эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар в комментарии УНН.

По словам эксперта, определенный дефицит в энергосистеме Украины зимой все одного будет наблюдаться.

С учетом тех испытаний, которые уже прошла наша энергосистема в 2022-23 годах, и сейчас весной - начале лета 2024 года, и с учетом того, что все таки хоть и очень медленно, но наши партнеры добавили нам средств ПВО, есть осторожно оптимистичный прогноз прохождения зимнего периода. Хотя, отключения света будут вне всяких сомнений. Если сравнить пики потребления, то зимний всегда больше. Поэтому энергосистема будет в дефицитном состоянии, без отключений не обойтись - считает Михаил Гончар.

Чтобы быть максимально независимым от таких отключений, эксперт советует жителям многоквартирных домов более активно участвовать в программах по частичной компенсации приобретения альтернативных источников энергоснабжения, которые действуют во многих городах Украины.

Относительно действия таких программ, то, конечно, они нужны и это позитив. Относительно стимулирования участия в них - думаю, что это зависит от самого ОСМД. Есть более активные, есть менее активные, есть ОСМД, которые созданы на базе какого-то там ЖЭКа и они не являются ОСМД в полном смысле этого слова, по сравнению с теми, которые сами создавались жителями, которые готовы вкладывать средства, чтобы улучшить энергетическое положение дома. Поэтому здесь я думаю, что в конце концов так или иначе все зависит от инициативы на местах - добавляет эксперт по вопросам энергетики.

Напомним

УНН уже писал о преимуществах и недостатках различных различных систем автономного энергообеспечения, их стоимость и суммы компенсаций из городских бюджетов на их приобретение в рамках соответствующих программ, которые успешно действуют не только в областных центрах, но и в небольших городах.

В частности, в Броварах на цели с конца 2022 года было выделено почти два миллиона гривен.

"Соответствующая программа действует в нашем городе с конца 2022 года, и к ней присоединились уже около тридцати броварских ОСМД и ЖСК, некоторые неоднократно. На компенсации город выделил почти два миллиона гривен. Для того, чтобы получить компенсацию за установленный генератор руководство ОСМД или ЖСК должно обратиться в городское Управление жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и транспорта. Заявку рассматривает комиссия, определяет сумму компенсации и выносит решение на заседание исполкома", - рассказал городской голова Броваров Игорь Сапожко.

Люди мають відчути свою відповідальність – експерт розповів, як спонукати ОСББ та ЖБК долучатися до програм компенсацій за купівлю електрогенераторів