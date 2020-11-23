Без Месси "Барселона" объявила заявку на игру против "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Каталонская "Барселона" объявила список игроков, которые отправятся в Киев на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Динамо", сообщает УНН со ссылкой на сайт киевского клуба.
В список попали 19 игроков:
Тер Штеген, ГОСТ, Аленья, Гризманн, Пьянич, Брейтвейт, Дембеле, Пуч, Нету, Коутинью, Лангле, Педри, Тринкан, Альба, Матеус, Хуниор, Пенья, Мингеса, Конрад.
В связи с травмами в Киеве Рональд Куман не сможет рассчитывать на целый ряд основных игроков, среди которых Пике, Ансуи Фати, Роберто, Умтити, Бускетс и Араухо.
Кроме того, тренерский штаб “Барселоны” предоставил отдых капитану команды Лионелю Месси, а также Фрэнки Де Йонга.
Стоит отметить, матч команд пройдет 24 ноября в 22:00 на НСК “Олимпийский”.