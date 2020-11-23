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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 20055 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 79217 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100938 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117083 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152046 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199902 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195489 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 283121 просмотра

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Без Месси "Барселона" объявила заявку на игру против "Динамо"

Без Месси "Барселона" объявила заявку на игру против "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 15898 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Каталонская "Барселона" объявила список игроков, которые отправятся в Киев на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Динамо", сообщает УНН со ссылкой на сайт киевского клуба.

В список попали 19 игроков:

Тер Штеген, ГОСТ, Аленья, Гризманн, Пьянич, Брейтвейт, Дембеле, Пуч, Нету, Коутинью, Лангле, Педри, Тринкан, Альба, Матеус, Хуниор, Пенья, Мингеса, Конрад.

В связи с травмами в Киеве Рональд Куман не сможет рассчитывать на целый ряд основных игроков, среди которых Пике, Ансуи Фати, Роберто, Умтити, Бускетс и Араухо.

Кроме того, тренерский штаб “Барселоны” предоставил отдых капитану команды Лионелю Месси, а также Фрэнки Де Йонга.

Стоит отметить, матч команд пройдет 24 ноября в 22:00 на НСК “Олимпийский”.

Украинские Национальные Новости

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