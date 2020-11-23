Без Мессі: “Барселона” оголосила заявку на гру проти “Динамо”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Каталонська “Барселона” оголосила список гравців, які вирушать до Києва на матч четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти “Динамо”, повідомляє УНН з посиланням на сайт київського клубу.
У список потрапили 19 гравців:
Тер Штеген, Дест, Аленья, Грізманн, П’янич, Брейтвейт, Дембеле, Пуч, Нету, Коутінью, Лангле, Педрі, Трінкан, Альба, Матеус, Хуніор, Пенья, Мінгеса, Конрад.
У зв’язку з травмами в Києві Рональд Куман не зможе розраховувати на цілий ряд основних гравців, серед яких Піке, Ансу Фаті, Роберто, Умтіті, Бускетс і Араухо.
Крім того, тренерський штаб “Барселони” надав відпочинок капітану команди Ліонелю Мессі, а також Френкі де Йонгу.
Варто зазначити, матч команд пройде 24 листопада о 22:00 на НСК “Олімпійський”.