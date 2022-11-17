Без графиков: в Киеве и области экстренные отключения света
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Киеве и Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии, без соблюдения графиков, сообщают в ДТЭК, что предоставляет услугу в регионе, пишет УНН.
Детали
"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, на данный момент не действуют", - сообщается на сайте ДТЭК Киевские электросети.
Также экстренные отключения применяются и в Киевской области: "В регионе происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики аварийных отключений на данный момент неактуальны", - сообщается на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.
Дополнение
НЭК "Укрэнерго" анонсировала в последующие дни аварийные отключения электроэнергии по необходимости после "наибольшей атаки в истории энергетики", от которой пострадали все регионы Украины 15 ноября.