Без графиков: в Киеве и области экстренные отключения света

Детали

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, на данный момент не действуют", - сообщается на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Также экстренные отключения применяются и в Киевской области: "В регионе происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики аварийных отключений на данный момент неактуальны", - сообщается на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Дополнение

НЭК "Укрэнерго" анонсировала в последующие дни аварийные отключения электроэнергии по необходимости после "наибольшей атаки в истории энергетики", от которой пострадали все регионы Украины 15 ноября.