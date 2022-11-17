Без графіків: у Києві та області екстрені відключення світла
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Києві та Київській області введено екстрені відключення електроенергії, без дотримання графіків, повідомляють у ДТЕК, що надає послугу у регіоні, пише УНН.
Деталі
"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - повідомляється на сайті ДТЕК Київські електромережі.
Також екстрені відключення застосовуються і в Київській області: "У регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі неактуальні", - повідомляється на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.
Доповнення
НЕК "Укренерго" анонсувала у наступні дні аварійні відключення електроенергії за необхідності, після "найбільшої атаки в історії енергетики", від якої постраждали всі регіони України 15 листопада.