Без графіків: у Києві та області екстрені відключення світла

Деталі

"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - повідомляється на сайті ДТЕК Київські електромережі.

Також екстрені відключення застосовуються і в Київській області: "У регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі неактуальні", - повідомляється на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Доповнення

НЕК "Укренерго" анонсувала у наступні дні аварійні відключення електроенергії за необхідності, після "найбільшої атаки в історії енергетики", від якої постраждали всі регіони України 15 листопада.