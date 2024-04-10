Бесплатные путевки в Артек смогут получить больше детей

В этом году в перечень категорий, которые могут получить бесплатную путевку в Артек добавят еще три категории. Об этом сообщило Министерство социальной политики, пишет УНН.

Три новые категории были добавлены в список групп, нуждающихся в особой социальной поддержке:

дети участников боевых действий, включая детей добровольцев;

дети, которые потеряли родителей-защитников и защитниц Украины;

дети-переселенцы, получающие помощь для внутренне перемещенных лиц.

Бесплатные путевки будут предоставлять также:

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;

родным детям родителей-воспитателей или приемных родителей;

детям из малообеспеченных семей;

детям, один из родителей которых погиб, пропал без вести или умер от ранений в зоне проведения АТО, зоне боевых действий и т.д.

Напомним

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