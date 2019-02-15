Берлин парализован из-за забастовки работников общественного транспорта

"В Берлине парализовано движение трамваев, метро и большинства автобусов. Первая за 7 лет крупная забастовка местных водителей затронет сотни тысяч пассажиров, включая посетителей Берлина", - пишет издание.

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Забастовка затронет сотни тысяч пассажиров, включая посетителей 69-го международного кинофестиваля Берлина.

В городе не ходят трамваи и метро. Отменено большинство рейсов автобусов.

"Забастовка идет по плану", - заявили в профсоюзной организации Verdi.

Планируют закончить забастовку к полудню. Хотя компания BVG ожидает, что для полного восстановления планового движения общественного транспорта потребуется еще несколько часов.

"С помощью забастовки профсоюз пытается увеличить давление на работодателя в рамках переговоров о зарплате и условиях работы. В частности, Verdi добивается того, чтобы для всех 14 тысяч сотрудников была введена 36,5-часовая рабочая неделя (сейчас у половины работников - 39 часов – ред.), новичкам тоже выплачивали рождественские премии, зарплата увеличивалась более быстрыми темпами, а всем членам профсоюза единовременно выплатили по 500 евро", - добавили в издании.

Напомним, из-за общенациональной забастовки в Бельгии закрыты аэропорты, в Брюсселе функционирует лишь одна из четырёх линий метро.