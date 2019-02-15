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Берлін паралізований через страйк працівників громадського транспорту

Берлін паралізований через страйк працівників громадського транспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Сьогодні вранці, 15 лютого, в Берліні проходить перший, за сім років, великий страйк працівників громадського транспорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

"У Берліні паралізовано рух трамваїв, метро і більшості автобусів. Перший, за 7 років, великий страйк місцевих водіїв, який торкнеться сотні тисяч пасажирів, включаючи відвідувачів Берліна", - пише видання.

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Страйк торкнеться сотні тисяч пасажирів, включаючи відвідувачів 69-го міжнародного кінофестивалю Берліна.
У місті не ходять трамваї і метро. Скасовано більшість рейсів автобусів.

"Страйк йде за планом", - заявили в профспілкової організації Verdi.

Планують закінчити страйк до полудня. Хоча компанія BVG очікує, що для повного відновлення планового руху громадського транспорту буде потрібно ще кілька годин.

"За допомогою страйку профспілка намагається збільшити тиск на роботодавця в рамках переговорів про зарплату та умови роботи. Зокрема, Verdi домагається того, щоб для всіх 14 тисяч співробітників була введена 36,5-годинний робочий тиждень (зараз у половини працівників - 39 годин - ред.), новачкам теж виплачували різдвяні премії, зарплата збільшувалася швидшими темпами, а всім членам профспілки одноразово виплатили по 500 євро", - додали у виданні.

Нагадаємо, через загальнонаціонального страйку в Бельгії закриті аеропорти, в Брюсселі функціонує лише одна з чотирьох ліній метро.

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