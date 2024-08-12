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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бэнкси создал восьмую работу за восемь дней в Лондоне

Бэнкси создал восьмую работу за восемь дней в Лондоне

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 14:02  •  996 просмотра

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Уличный художник Бэнкси представил новую работу в Лондоне - изображение носорога на Nissan Micra. Это восьмая работа художника за восемь дней в британской столице, подтвержденная в его Instagram.

Уличный художник Бэнкси (Banksy) представил новую, восьмую работу в Лондоне за восемь дней, пишет УНН.

Детали

На ней изображен носорог, который, как указывает BBC, вылезает на Nissan Micra с дорожным конусом на капоте.

Работа появилась в Чарльтоне в юго-восточном Лондоне и была подтверждена в аккаунте Бэнкси в Instagram.

Это произошло на следующий день после того, как он нарисовал плавающие пираньи на полицейской будке в Лондоне, которую впервые заметили в воскресенье утром.

Бенксі створив сім робіт у Лондоні за сім днів12 августа 2024, 08:58 • 14887 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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