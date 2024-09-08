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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Белый дом планирует создать суверенный фонд для стратегических инвестиций

Белый дом планирует создать суверенный фонд для стратегических инвестиций

Киев  •  УНН

8 сентября 2024, 03:09  •  1360 просмотра

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Администрация США рассматривает идею создания суверенного фонда для инвестиций в стратегические сферы. Проект находится на стадии разработки, но конкретные детали относительно структуры и финансирования фонда еще не раскрыты.

Белый дом рассматривает идею создания суверенного фонда для инвестиций в стратегические сферы. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

По данным источников, работа над этим проектом продолжается уже несколько месяцев. В процессе участвуют советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и его заместитель Далип Сингх. Каждую неделю они вместе с экономическими экспертами из Совета национальной безопасности проводят обсуждения, где анализируют размер фонда, его структуру, источники финансирования, управленческую модель и возможные проблемы, которые могут возникнуть.

На данный момент проект находится на стадии, когда плановые документы уже распределены среди сотрудников Белого дома и ключевых государственных учреждений. Однако конкретные детали о структуре фонда и его финансировании еще не раскрыты.

Білий дім: кадрові зміни в уряді України не вплинуть на підтримку США5 сентября 2024, 11:33 • 22350 просмотров

Юлия Котвицкая

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