Белый дом планирует создать суверенный фонд для стратегических инвестиций

Белый дом рассматривает идею создания суверенного фонда для инвестиций в стратегические сферы. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

По данным источников, работа над этим проектом продолжается уже несколько месяцев. В процессе участвуют советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и его заместитель Далип Сингх. Каждую неделю они вместе с экономическими экспертами из Совета национальной безопасности проводят обсуждения, где анализируют размер фонда, его структуру, источники финансирования, управленческую модель и возможные проблемы, которые могут возникнуть.

На данный момент проект находится на стадии, когда плановые документы уже распределены среди сотрудников Белого дома и ключевых государственных учреждений. Однако конкретные детали о структуре фонда и его финансировании еще не раскрыты.

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