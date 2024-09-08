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Білий дім планує створити суверенний фонд для стратегічних інвестицій

Білий дім планує створити суверенний фонд для стратегічних інвестицій

Київ • УНН

 • 103165 перегляди

Адміністрація США розглядає ідею створення суверенного фонду для інвестицій у стратегічні сфери. Проект перебуває на стадії розробки, але конкретні деталі щодо структури та фінансування фонду ще не розкриті.

Білий дім розглядає ідею створення суверенного фонду для інвестицій у стратегічні сфери. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За даними джерел, робота над цим проектом триває вже кілька місяців. У процесі беруть участь радник президента з національної безпеки Джейк Салліван і його заступник Даліп Сінгх. Щотижня вони разом з економічними експертами з Ради національної безпеки проводять обговорення, де аналізують розмір фонду, його структуру, джерела фінансування, управлінську модель та можливі проблеми, що можуть виникнути.

На даний момент проект перебуває на стадії, коли планові документи вже розподілені серед співробітників Білого дому та ключових державних установ. Проте конкретні деталі про структуру фонду та його фінансування ще не розкриті.

Білий дім: кадрові зміни в уряді України не вплинуть на підтримку США05.09.24, 14:33 • 22815 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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