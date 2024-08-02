Киев • УНН
Советник по нацбезопасности США Салливан заявил, что переговоры по обмену удерживаемых лиц и дипломатия по войне в Украине - разные направления. США будут консультироваться с союзниками для поддержки Украины в дипломатии.
Переговоры по обмену с россией удерживаемых лиц и дипломатия по войне в Украине - разные направления, заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге 1 августа, пишет УНН.
Мы не видим связи между переговорами по заложникам - или переговорами по удерживаемым лицам - и любой потенциальной дипломатией по войне в Украине. Мы рассматриваем их как работающие на разных направлениях
"Одно касается практического вопроса осуществления этого обмена. Другое - это гораздо более сложный вопрос, где украинцы будут во главе, и Соединенные Штаты будут тесно консультироваться со всеми нашими союзниками, чтобы поддержать их, когда они будут готовы сделать шаг вперед и заняться этим - таким родом дипломатии", - подчеркнул советник президента США по нацбезопасности.
США можуть переглянути свою позицію щодо ударів України вглиб РФ — Салліван19 июля 2024, 23:31 • 105514 просмотров