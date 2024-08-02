Переговоры по обмену с россией удерживаемых лиц и дипломатия по войне в Украине - разные направления, заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге 1 августа, пишет УНН.

Мы не видим связи между переговорами по заложникам - или переговорами по удерживаемым лицам - и любой потенциальной дипломатией по войне в Украине. Мы рассматриваем их как работающие на разных направлениях - сказал Салливан, отвечая на вопрос, закладывает ли взаимодействие с россиянами в вопросе обмена удерживаемых лиц как-то основу для дискуссий о войне в Украине с украинцами.

"Одно касается практического вопроса осуществления этого обмена. Другое - это гораздо более сложный вопрос, где украинцы будут во главе, и Соединенные Штаты будут тесно консультироваться со всеми нашими союзниками, чтобы поддержать их, когда они будут готовы сделать шаг вперед и заняться этим - таким родом дипломатии", - подчеркнул советник президента США по нацбезопасности.

США можуть переглянути свою позицію щодо ударів України вглиб РФ — Салліван