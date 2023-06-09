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Бельгия предоставит Украине боеприпасы 105-мм калибра на сумму 32,4 млн евро

Киев • УНН

 • 261585 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Совет министров Бельгии утвердил 14-й пакет военной помощи Украине, в рамках которого Вооруженные силы Украины получат боеприпасы 105-миллиметрового калибра на сумму 32,4 миллиона евро. Об этом пишет УНН, ссылаясь на L'avenir.

Бельгия предоставит Украине боеприпасы 105-мм калибра на сумму 32,4 млн евро

Цитата

"Поставка 105-миллиметровых боеприпасов соответствует прямому запросу Украины и ее потребностям на местах. С этой дополнительной поддержкой в размере 32,4 миллиона евро Министерство обороны в настоящее время предоставило 306 миллионов евро летальной и нелетальной военной поддержки Украины, в том числе 41 миллион евро на топливо", - говорится в заявлении Минобороны Бельгии.

Детали

Отмечается, что боеприпасы будут закуплены у бельгийской промышленности и доставлены в кратчайшие сроки. В заявлении говорится, что кроме материального обеспечения, оборонное ведомство страны уже подготовило более 700 украинских военных в рамках европейской тренировочной миссии EUMAM.

"Министерство обороны продолжает поддерживать Украину во всех возможных сферах, чтобы защитить народ и территорию от российской агрессии", – подчеркнула министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, которая предложила 14-й пакет военной помощи в Совете Министров.

Напомним

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в начале мая сообщил, что его страна изучает возможности привлечения средств из замороженных российских активов для восстановления Украины.

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