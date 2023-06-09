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Бельгія надасть Україні боєприпаси 105-мм калібру на суму 32,4 млн євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Рада міністрів Бельгії затвердила 14-й пакет військової допомоги Україні, у рамках якого Збройні сили України отримають боєприпаси 105-міліметрового калібру на суму 32,4 мільйона євро. Про це пише УНН, посилаючись на L'avenir.

Бельгія надасть Україні боєприпаси 105-мм калібру на суму 32,4 млн євро

Цитата

"Поставка 105-міліметрових боєприпасів відповідає прямому запиту України та її потребам на місцях. З цією додатковою підтримкою в розмірі 32,4 мільйона євро Міністерство оборони наразі надало 306 мільйонів євро летальної та нелетальної військової підтримки України, в тому числі 41 мільйон євро на паливо", - йдеться в заяві Міноборони Бельгії.

Деталі

Зазначається, що боєприпаси будуть закуплені у бельгійської промисловості та доставлені якнайшвидше. У заяві йдеться, що окрім матеріального забезпечення, оборонне відомство країни вже підготувало понад 700 українських військових у рамках європейської тренувальної місії EUMAM.

"Міністерство оборони продовжує підтримувати Україну в усіх можливих сферах, щоб захистити народ і територію від російської агресії", – підкреслила міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер, яка запропонувала 14-й пакет військової допомоги в Раді Міністрів.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо на початку травня повідомив, що його країна вивчає можливості залучення коштів із заморожених російських активів для відбудови України.

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