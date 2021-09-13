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Бельгия передала Украине судно для экологического мониторинга Черного и Азовского морей

Бельгия передала Украине судно для экологического мониторинга Черного и Азовского морей

Киев  •  УНН

 • 14503 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украина получила от Бельгии легендарное научно-исследовательское судно "Бельгика". Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает УНН.

Детали

Судно поможет Украине восстановить исследования и усилить экологический мониторинг Черного и Азовского морей, поможет успешно внедрять Директивы ЕС по морской окружающей среды. Более того, запланированы совместные украинско-бельгийские научные исследования как в Черном, так и Северном морях.

"Судно исследовало почти 1 млн км моря и провело более тысячи научных кампаний, что усовершенствовали знания бельгийцев о море. Этот корабль, который является плавучей лабораторией, был флагманом бельгийской морской науки в течение 37 лет. Бельгия с грустью прощается со своим научно-исследовательским кораблем "Бельгика". Однако я очень рад, что судно получит вторую жизнь благодаря нашему сотрудничеству с Украинским научно-исследовательским центром экологии моря", - отметил заместитель министра экономики и труда Бельгии Томас Дермин.

Далее судно начнет свой путь из порта Зебрюгге, Бельгия к новому дому - городу Одесса, Украина. На пути в 8,600 км ученые оценят наличие плавучего мусора, отберут пробы морской воды и донных отложений для проведения уникального скрининга на десятки тысяч веществ-загрязнителей и микропластика. А также выделят ДНК из окружающей среды, чтобы оценить биоразнообразие и анализ распространения генов устойчивости к антибиотикам в морских микроорганизмах.

Эту амбициозную научную программу под названием "Мониторинг трех европейских морей" - Северного, Средиземного и Черного, и трансфер судна организует и финансирует проект ЕС - ПРООН "Европейский Союз для усовершенствования экологического мониторинга Черного моря" (EU4EMBLAS) при научной поддержке Общего исследовательского центра ЕС и УкрНЦЭМ.

Ожидается, что судно прибудет в Украину в октябре 2021 года. Здесь оно получит новое имя и начнет свою деятельность в Черном и Азовском морях.

Напомним

19 августа этого года национальный антарктический научный центр и учреждение "Исследования и инновации" Великобритании в четверг подписали акт о покупке Украиной британского ледокола "Джеймс Кларк Росс".

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