Бельгія передала Україні судно для екологічного моніторингу Чорного та Азовського морів

Деталі

Судно допоможе Україні відновити дослідження та посилити екологічний моніторинг Чорного та Азовського морів, допоможе успішно впроваджувати Директиви ЄС щодо морського довкілля. Більше того, заплановані спільні українсько-бельгійські наукові дослідження як в Чорному, так і Північному морях.

“Судно дослідило майже 1 млн км моря та провело понад тисячу наукових кампаній, що удосконалили знання бельгійців про моря. Цей корабель, який є плавучою лабораторією, був флагманом бельгійської морської науки протягом 37 років. Бельгія з сумом прощається зі своїм науково-дослідним кораблем „Бельгіка“. Однак я дуже радий, що судно отримає друге життя завдяки нашій співпраці з Українським науково-дослідним центром екології моря”, — відзначив заступник міністра економіки та праці Бельгії Томас Дермін.

Далі судно розпочне свій шлях з порту Зебрюгге, Бельгія до нової домівки — міста Одеса, Україна. На шляху в 8,600 км науковці оцінять наявність плавучого сміття, відберуть проби морської води і донних відкладів для проведення унікального скринінгу на десятки тисяч речовин-забрудників та мікропластику. А також виділять ДНК з довкілля, аби оцінити біорізноманіття та аналіз поширення генів стійкості до антибіотиків у морських мікроорганізмів.

Цю амбітну наукову програму під назвою “Моніторинг трьох європейських морів” — Північного, Середземного та Чорного, та трансфер судна організовує і фінансує проєкт ЄС — ПРООН “Європейський Союз задля удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря” (EU4EMBLAS) за наукової підтримки Спільного дослідницького центру ЄС та УкрНЦЕМ.

Очікується, що судно прибуде в Україну у жовтні 2021 року. Тут воно отримає нове ім’я і розпочне свою діяльність в Чорному та Азовському морях.

Нагадаємо

19 серпня цього року національний антарктичний науковий центр та установа “Дослідження та інновації” Великої Британії у четвер підписали акт про купівлю Україною британського криголаму “Джеймс Кларк Росс”.