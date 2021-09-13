Бельгія передала Україні судно для екологічного моніторингу Чорного та Азовського морів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Україна отримала від Бельгії легендарне науково-дослідне судно “Бельгіка”. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, передає УНН.
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Судно допоможе Україні відновити дослідження та посилити екологічний моніторинг Чорного та Азовського морів, допоможе успішно впроваджувати Директиви ЄС щодо морського довкілля. Більше того, заплановані спільні українсько-бельгійські наукові дослідження як в Чорному, так і Північному морях.
“Судно дослідило майже 1 млн км моря та провело понад тисячу наукових кампаній, що удосконалили знання бельгійців про моря. Цей корабель, який є плавучою лабораторією, був флагманом бельгійської морської науки протягом 37 років. Бельгія з сумом прощається зі своїм науково-дослідним кораблем „Бельгіка“. Однак я дуже радий, що судно отримає друге життя завдяки нашій співпраці з Українським науково-дослідним центром екології моря”, — відзначив заступник міністра економіки та праці Бельгії Томас Дермін.
Далі судно розпочне свій шлях з порту Зебрюгге, Бельгія до нової домівки — міста Одеса, Україна. На шляху в 8,600 км науковці оцінять наявність плавучого сміття, відберуть проби морської води і донних відкладів для проведення унікального скринінгу на десятки тисяч речовин-забрудників та мікропластику. А також виділять ДНК з довкілля, аби оцінити біорізноманіття та аналіз поширення генів стійкості до антибіотиків у морських мікроорганізмів.
Цю амбітну наукову програму під назвою “Моніторинг трьох європейських морів” — Північного, Середземного та Чорного, та трансфер судна організовує і фінансує проєкт ЄС — ПРООН “Європейський Союз задля удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря” (EU4EMBLAS) за наукової підтримки Спільного дослідницького центру ЄС та УкрНЦЕМ.
Очікується, що судно прибуде в Україну у жовтні 2021 року. Тут воно отримає нове ім’я і розпочне свою діяльність в Чорному та Азовському морях.
Нагадаємо
19 серпня цього року національний антарктичний науковий центр та установа “Дослідження та інновації” Великої Британії у четвер підписали акт про купівлю Україною британського криголаму “Джеймс Кларк Росс”.