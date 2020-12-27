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Байден призвал Трампа подписать пакет помощи в условиях коронакризиса

Киев • УНН

 • 14872 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Избранный президент США Джо Байден призвал действующего главу государства Дональда Трампа подписать закон о пакете экономических стимулов, принятый ранее Конгрессом США и поддержанный как демократами, так и республиканцами. В сделанном в субботу, 26 декабря, заявлении Байден предостерег, что отказ Трампа от подписания пакета стимулирования экономики является безответственным и имеет "разрушительные последствия", пишет УНН со ссылкой на DW.

Байден призвал Трампа подписать пакет помощи в условиях коронакризиса

Если Трамп немедленно не подпишет закон, около десяти миллионов американцев потеряют пособие по безработице, предостерег Байден.

Как сообщалось, пакет мер по стимулированию экономики объемом около 900 млрд долларов США предусматривает, в частности, выплату повышенной помощи по безработице до марта следующего года. Кроме того, большинство граждан должны получить единовременное пособие в размере 600 долларов.

Впрочем, Трамп требует, в частности, увеличить единовременный платеж до 2 тысяч долларов на душу населения, поэтому он намекнул, что может ветировать законопроект.

22 декабря Трамп назвал "позором" этот пакет стимулирования экономики. Он призвал Конгресс изменить его. Иначе, по словам Трампа, если его требования не выполнят, то над пакетом мер по помощи экономике в условиях пандемии придется работать новой администрации. "И вполне возможно, что следующей администрацией буду я", - сказал тогда Трамп.

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К январю Трамп должен подписать законопроект или наложить на него вето. Именно в конце текущего года истекает действие нынешнего пакета экономических стимулов. В то же время этот пакет стимулирования экономики - лишь часть федерального бюджета США. Между тем уже 28 декабря завершится действие закона о временном финансировании некоторых бюджетных расходов. Если к тому времени Трамп не подпишет законопроект о экономические стимулы, то тогда будет объявлен так называемый шатдаун с автоматическим прекращением работы федеральных органов.

На фоне этого Байден предостерег, что такая ситуация поставит под угрозу "предоставление важных услуг и зарплаты военных".

Напомним, инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января. Он уже заверил, что после вступления в должность будет добиваться принятия нового пакета помощи, чтобы вывести экономику из кризиса, вызванного нынешней пандемией COVID-19.

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