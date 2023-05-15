Байден проведет переговоры с премьером Японии накануне саммита G7

Детали

Отмечается, что Байден вылетит из Вашингтона в среду, 17 мая, и прибудет в Хиросиму на следующий день. Ранее предполагали, что он может пропустить личное участие во встрече из-за угрозы беспрецедентного дефолта правительства в США, который может произойти 1 июня. Ожидается, что Байден и Кисида, которые в последний раз встречались в январе в Вашингтоне, подтвердят прочность альянса безопасности своих наций, обсуждая свой ответ на растущую настойчивость Китая в Индийско-Тихоокеанском регионе и войну россии против Украины.

"Я полон решимости приложить все усилия, чтобы привести саммит в Хиросиме к успеху как вошедший в историю", - сказал Кисида на заседании правительства и правящей коалиции.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно сказал: "Тесно сотрудничая с Соединенными Штатами, мы решительно продемонстрируем миру сильную волю G7 защищать основанный на правилах международный порядок".

Кисида и Байден, как заявил представитель японского правительства, проведут трехстороннюю встречу с участием президента Южной Кореи Юн Сук Ёля, который приглашен на саммит в качестве гостя, для обсуждения ракетной разработки Северной Кореи и других вызовов безопасности в регионе. Поездка Байдена в Хиросиму также сделает его вторым действующим президентом Соединенных Штатов, который посетит город, разрушенный американской атомной бомбой в последние дни Второй мировой войны.

После встречи G7 Кисида и Байден отправятся в Австралию, чтобы принять участие в саммите Четырехстороннего диалога по безопасности (QSD), в который входят Австралия, Индия, США и Япония, 24 мая. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе и премьер-министр Индии Нарендра Моди приглашены на саммит G7 в Хиросиме в качестве гостей.

Напомним

Президент США Джо Байден 11 мая предположил возможность участия в саммите "Группы семи" в Хиросиме, который состоится на следующей неделе, "виртуально", в зависимости от решения внутренних вопросов.