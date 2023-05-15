Байден проведе пермовини з прем'єром Японії напередодні саміту G7
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе переговори з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісіда в четвер, 18 травня, у Хіросімі напередодні саміту країн "Групи семи" (G7). Це буде другий візит американського лідера до країни з моменту на посаду у 2021 році, повідомляє УНН з посиланням на Kyodo News.
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Зазначається, що Байден вилетить із Вашингтона в середу, 17 травня, та прибуде до Хіросіми наступного дня. Раніше припускали, що він може пропустити особисту участь у зустрічі через загрозу безпрецедентного дефолту уряду в США, який може статися 1 червня. Очікується, що Байден і Кісіда, які востаннє зустрічалися в січні у Вашингтоні, підтвердять міцність альянсу безпеки своїх націй, обговорюючи свою відповідь на зростаючу наполегливість Китаю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні та війну росії проти Україні.
"Я сповнений рішучості докласти всіх зусиль, щоб привести саміт у Хіросімі до успіху як той, що увійшов в історію", - сказав Кісіда на засіданні уряду та правлячої коаліції.
Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно сказав: "Тісно співпрацюючи зі Сполученими Штатами, ми рішуче продемонструємо світові сильну волю G7 захищати заснований на правилах міжнародний порядок".
Кісіда та Байден, як заявив речник японського уряду, проведуть тристоронню зустріч за участю президента Південної Кореї Юн Сук Йоля, який запрошений на саміт як гість, для обговорення ракетної розробки Північної Кореї та інших викликів безпеці в регіоні. Поїздка Байдена до Хіросіми також зробить його другим чинним президентом Сполучених Штатів, який відвідає місто, що було зруйноване американською атомною бомбою в останні дні Другої світової війни.
Після зустрічі G7 Кісіда та Байден вирушать до Австралії, щоб взяти участь у саміті Чотиристороннього діалогу з безпеки (QSD), до якого входять Австралія, Індія, США та Японія, 24 травня. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запрошені на саміт G7 у Хіросімі у якості гостей.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден 11 травня припустив можливість участі в саміті "Групи семи" в Хіросімі, який відбудеться наступного тижня, "віртуально", залежно від вирішення внутрішніх питань.