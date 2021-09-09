Байден продолжил в США режим чрезвычайной ситуации на год
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Джо Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации в США национального масштаба, введенной после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом говорится в официальном письме президента Соединенных Штатов спикеру Палаты представителей и председателю Сената, пишет УНН.
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“Террористическая угроза, которая привела к объявлению 14 сентября 2001 чрезвычайного положения, сохраняется. По этой причине я решил, что необходимо продлить действие после 14 сентября 2021 чрезвычайного положения в связи с террористической угрозой ”, - говорит Байден.
Согласно действующему законодательству США, чрезвычайные ситуации в год теряют силу автоматически, если только в течение 90 дней не будут продлены новым распоряжением президента США.
Справка
11 сентября 2001 в США произошла серия терактов. Тогда террористы направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация “Аль-Каида”.
В США через 20 лет идентифицировали еще две жертвы теракта 11 сентября.