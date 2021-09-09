Байден продовжив у США режим надзвичайної ситуації на рік

Цитата

“Терористична загроза, яка призвела до оголошення 14 вересня 2001 року надзвичайного стану, зберігається. З цієї причини я вирішив, що необхідно продовжити дію після 14 вересня 2021 року надзвичайного стану в зв’язку з терористичною загрозою”, — каже Байден.

Згідно з чинним законодавством США, надзвичайні ситуації на рік втрачають чинність автоматично, якщо тільки впродовж 90 днів не будуть продовжені новим розпорядженням президента США.

Довідка

11 вересня 2001 року в США сталася серія терактів. Тоді терористи направили два лайнера в вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, а третій — в будівлю Пентагону у Вашингтоні. Відповідальність за подію узяло на себе терористична організація “Аль-Каїда”.

У США через 20 років ідентифікували ще дві жертви теракту 11 вересня.